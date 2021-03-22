صور.. بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية ومياه الشرب بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقعت الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب وشركة مياه الشرب بالإسكندرية، بروتوكول تعاون للبدء فى تنفيذ مشروعات مشتركة للنهوض بمنظومة المعالجة الحالية وترشيد الطاقة وتقليل الفاقد من المياه.





جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب الجديدة، اليوم الاثنين، باليوم العالمى للمياه 2021 تحت شعار "تثمين المياه".

ومن جانبها، قالت جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، فى كلمتها خلال الاحتفالية، إن احتفال اليوم العالمى للمياه يعد فرصة جيدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أهم التحديات التى تواجهنا حاليا وهى نُدرة المياه.

وأشارت إلى أن ندرة المياه تأتي نتيجة لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية أهمها وأخطرها زيادة معدلات استهلاك الموارد المائية، والنمو السكانى، والتدهور البيئى، وتغير المناخ، وغيرها.

وأكدت عازر أن المحافظة لا تألوا جهدًا لتحسين خدمة المياه والصرف الصحى للمواطنين، بالتعاون مع وزارتى الموارد المائية والرى والإسكان متمثلة فى الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى.

ولفتت إلى أن الرؤية التنموية للمحافظة تنعكس من خلال التعاون مع جميع الجهات التنفيذية المعنية من أجل نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل ضمان وصول مياه صحية لكل المواطنين.

وثمنت نائب المحافظ الدور الذى تقوم به الدولة المصرية فى ظل توجيهات القيادة السياسية، والسعى المستمر للحفاظ على الموارد المائية وتحسين نوعية وجودة المياه، إلى جانب تنمية موارد مائية جديدة، ورفع كفاءة منظومة الري المصرية.