رئيس هيئة ميناء دمياط: ننسق مع الداخلية للقضاء على ظاهرة الكاحول

جدة - نرمين السيد - وأوضح عوض، خلال زيارة وفد من لجنة النقل بمجلس النواب للميناء اليوم الإثنين، أن من ضمن مميزات الميناء أنه يقع بالقرب من المنطقة الحرة والمنطقة الصناعية بدمياط، ومدينة الأساس، ووسط الدلتا، وقناة السويس، ويعتبر الميناء حاصل على أول شهادة السلامة والصحة المهنية، وكان للميناء السبق فى إمداد السفن بالكهرباء، إلى جانب التزويد بمحطات الطاقة الشمسية، وزيادة الرقعة الخضراء، وميناء دمياط الوحيد الذى يمتلك مرصد بيئى، وهناك طفرة كبيرة من أجل التحول الرقمى، ويتم حاليًا التنسيق مع وزارة الداخلية للقضاء على ظاهرة "الكاحول" فيما يخص وصول حاويات ببيانات وهمية.

وكشف وليد عوض أن الميناء رغم قصر عمره إلا أنه يخطو بخطوات ثابتة نحو الموانئ المتميزة والمتقدمة عالميا ليكون إضافة قوية لهيئة الموانئ، إذ تبلغ طاقة التداول 40 مليون طن سنويًا، و58.5 مليون طن تخزين سنويًا، من خلال 7 محطات فى الميناء، وجار تطوير أرصفة محطة الحاويات لمزيد من الطاقة الاستيعابية.

وتابع عوض: "هناك عدد من المشاكل التى تقابلنا بالنقل النهرى، ورغم ذلك نجحنا فى الاستمرار فى العمل فى نقل 24 ألف طن قمح عن طريق النقل النهرى، بما يعادل 600 تريلا، ومن المشاكل الهويس المتعلق بمنسوب المياه، وسيتم مواصلة النقل النهرى بعد انتهاء السدة الشتوية على أول شهر أبريل".

واستكمل:" نتوقع ان تحقق إيرادات أعلى، وهناك مخطط مستهدف من خلاله تحقيق إيرادات فى عام 2029/2030 تصل إلى 7.5 مليار جنيه، بعدما كان المستهدف فى عام 2015، 450 مليون جنيه، ومع القرارات الأخيرة والتحول والاستثمارات الكبيرة التي تشهدها هيئة الميناء من قبل القيادة السياسية كانت سببًا فى تحقيق قفزة فى الإيرادات".