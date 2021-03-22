مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على إنشاء «هيئة جودة التعليم الفنى»

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى.





وشهدت الجلسة العامة اليوم الإثنين، رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مقترح الحكومة بالإبقاء على "استقلالية الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى".

ووافق المجلس خلال الجلسة العامة، على حذف عبارة "تتمتع بالاستقلالية" من المادة الثانية من مشروع القانون، كونها لها مدلول قانونى ودستورى غير متوافر.

جاء ذلك بناء على اقتراح الدكتور محب الرافعى، عضو مجلس الشيوخ، بحذف عبارة "تتمتع بالاستقلالية " الواردة فى المادة الثانية، موضحا أن النص على أن تمتع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد بالاستقلالية تدخل فى مدلول الهيئات المستقلة.

وأكد أن حذف هذه العبارة لن يؤثر على نشاط الهيئة، قائلا: "هى تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الوزراء".

وطالب ممثل الحكومة، بإعادة هذه العبارة "تتمتع بالاستقلالية"، مشيرا إلى أنه مهمة ولابد للهيئة أن تكون مستقلة لضمان الجودة والإشراف على المدارس والتقييم فضلا عن أن هناك وزارات كثيرة معنية بهذا القانون.

ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلا: المادة حسمت وتم التصويت عليها وعبارة "تتمتع بالاستقلالية" لها مدلول قانونى ودستورى لم يتوافر فى هذه الحالة، ومن الممكن أن يكون لها انعكاس آخر.