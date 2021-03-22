صور.. إزالة 11 محلا مخالفا على أراضى الدولة فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقالت جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول، إنه تم إزالة 11 محلاً مخالفًا على أرض الدولة، مؤكدة أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ولفتت إلى أن الحملة نجحت فى استرداد قطعة الأرض بالكامل والبالغ مساحتها 3 آلاف و557 مترًا مربعًا، تمهيدًا لعمل حديقتين، لخدمة أهالى مساكن العبور بمنطقة الرأس السوداء.

وأضافت رئيس حى المنتزه أول أن الأرض كان سبق تخصيصها لصالح مديرية الشباب والرياضة، مؤكدة على استمرار الحملات لمنع أى مواطن من التعدى على أراضى الدولة.

كان المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية أصدر القرار رقم 2 لسنة 2021 بتخصيص الأرض المشار إليها لمديرية الشباب والرياضة، لإقامة ملاعب مكشوفة ومركز شباب، قبل أن يتم تعديله لإنشاء حديقتين.