قرار جمهورى بمنح وسام الكمال من الطبقة الثانية إلى عدد من السيدات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 119 لسنة 2012 بمنح وسام الكمال من الطبقة الثانية إلى عدد من السيدات. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر / اليوم الاثنين ، وجاءت قائمة الأسماء على النحو التالى :

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