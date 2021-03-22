ياسمين فؤاد: ندعم المشاركة المجتمعية فى منظومة المخلفات الصلبة

جدة - نرمين السيد - شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إطلاق أول قارب صديق للبيئة متخصص فى تنظيف النيل من المخلفات التابع لمشروع تمكين الصيادين بالقاهرة لإزالة المخلفات من النهر والاحتفال بأول مركز للصيادين المشاركين فى تنظيف النيل، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للمياه 2021، وبدعم من وزارة البيئة وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص ومنها مؤسسة VeryNile، ومؤسسة Drosos، وشركات نستله واتصالات، وبحضور السفير الفرنسى بالقاهرة ولفيف من نجوم المجتمع وممثلى المجتمع المدنى.





أعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بتحقيق الحلم الذى بدأه الشباب منذ أكثر من عامين وكانت وزارة البيئة شريك وداعم أساسى له، بإزالة المخلفات من نهر النيل لعودة المظهر البيئى والحضارى له، حيث دعمت وزارة البيئة مجموعات الشباب، ومبادرة VeryNile منذ بدايتها، وكانت شريكا فى أول أنشطتهم التطوعية والتى تم من خلالها جمع 5 أطنان مخلفات صلبة وبلاستيكية، لدعمهم فى مواجهة تحدٍ كبير، وهو التقبل المجتمعى للفكرة، وتوالت أنشطتهم وتنامت وتزايدت المشاركة من الشباب والمجتمع المدنى.

وأضافت وزيرة البيئة أن مركز صيادين القاهرة كان أيضا حلم تحقق بجهود دؤوبة على مدار 8 أشهر، وبدأ بمشاركة 3 صيادين تعاونت معهم وزارة البيئة ومبادرة VeryNile لمساعدتهم فى بداية أزمة جائحة كورونا، وقيامهم بجمع المخلفات من النيل فى مقابل حافز مادى وخدمات صحية واجتماعية، حتى وصل عدد الصيادين المشاركين بالمركز اليوم 30 صيادا، إلى جانب مجموعة من السيدات، حيث يتم جمع وفرز ونقل مخلفات البلاستيك إلى مصانع لتدويرها فى صورة منتج اقتصادى ومنها تحويلها لألياف تدخل فى صناعة الملابس والأثاث.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذا يأتى ضمن دور وزارة البيئة فى خلق مناخ داعم لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة التى تعمل الحكومة جاهدة على إعدادها وتنفيذها منذ أكثر من عامين للقضاء على مشكلة تراكم المخلفات، وتعد المشاركة المجتمعية أحد أهم جوانبها، لذا حرصت وزارة البيئة على تبنى أفكار الشباب مهما كانت بساطتها ومساعدتهم على التغلب على تحديات تحقيقها.

وأشادت الوزيرة بدور المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى دعم الشباب لتحقيق أحلامهم لخدمة البيئة والمجتمع، وخاصة مؤسسة Drosos وشركة نايل تاكسى الذين آمنوا بالفكرة ودعموها منذ البداية، مؤكدة أن وزارة البيئة تؤمن أن تمكين الشباب ليس شعارات ولكن يتطلب دعمًا حقيقيا وعملًا مشتركا، لمساعدتهم على تطوير بلدهم والحفاظ على مواردها لحياة أفضل لهم وللأجيال القادمة.

جدير بالذكر، أن مبادرة VeryNile تأسست عام 2018 بدعم من وزارة البيئة ومؤسسة Drosos، بهدف تنظيف النيل من المخلفات لعودة المظهر البيئى والحضارى له، ويعد مشروع تمكين الصيادين بالقاهرة لإزالة المخلفات ضمن أنشطتها بهدف تحفيزهم على المشاركة فى الحفاظ على البيئة وتوفير عائد اقتصادى واجتماعى لهم، ويعمل القارب الذى تم إطلاقه اليوم بالكهرباء مما يساعد على الحد من الانبعاثات الملوثة، ويستطيع جمع 500 كيلو من المخلفات الصلبة يوميا.