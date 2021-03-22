بالأسماء.. محافظ القاهرة يكرم الأمهات المثاليات فى العاصمة

والفائزات بمسابقة الأم المثالية، هن: عائشة فكرى سليم، وهانم زكريا حامد، وهالة إسماعيل محمود، وسعيدة على الجمال، ونور الهدى محمد سعيد، ووفاء مصطفى أحمد، ونجوى سليمان عبد الملك، ووداد عيد أحمد، وفادية شكرى بسطا، ونسرين سمير عبد الرازق، وعايدة محمد إبراهيم، وراندا فتحى عبده، وهدى عبد الهادى.
كما شمل التكريم: وجيهة عبد الجواد عبد العال، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية من فئة التمكين الاقتصادى، حيث بدأت بمشروع صغير ولديها الآن 3 مصانع لتصنيع المنتجات الجلدية، ومنال محمد السيد، والدة اللاعبة فاطمة أحمد الصاوى، من أصحاب الهمم، والتى تفوقت رياضياً وحققت المركز الثالث فى بطولة العالم للسباحة بأستراليا 2019، وسمر عصام حنفى ابنة دار السيدات المسلمات للأيتام الحاصلة على بكالوريوس رقابة جودة.
فيما قدمت إحدى الجمعيات 8 ماكينات حياكة لعدد من الأمهات اللاتى نجحن فى برنامج التدريب على الحياكة والتطريز فى إطار مبادرة حياة كريمة التى تم إطلاقها برعاية رئيس الجمهورية وبرنامج التمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة.
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