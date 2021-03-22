اتحاد المصريين فى أوروبا: مبادرة سجل نفسك يتردد صداها فى دول العالم

جدة - نرمين السيد - التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، عصام عبدالصمد رئيس اتحاد المصريين فى أوروبا، وجمال عبدالمعبود نائب رئيس الاتحاد، وولاء مرسى المتحدث الرسمى للاتحاد، وسلوى جمعة مسؤولة المرأة بالاتحاد، لبحث سبل التعاون مع الوزارة فى مبادرة "سجل نفسك" للمصريين العاملين بالخارج، خصوصًا فى دول أوروبا، ومعرفة الخدمات التى سيتم تقديمها من خلال المبادرة.





وأكد سعفان، خلال الاجتماع، أهمية مبادرة "سجل نفسك" بالنسبة للمصريين العاملين فى الخارج فى كل دول العالم، مشددًا على أنه تم إطلاقها من أجل خدمة هؤلاء المصريين، وليس لفرض أى استحقاقات عليهم، وأن البيانات التى سيتم تجميعها من خلال قواعد البيانات هذه ستكون متاحة أمام كل الجهات الرسمية فى الدولة المصرية لتوفير الخدمات لهؤلاء العاملين فى دول العمل التى يعملون بها.

وشدد وزير القوى العاملة على ضرورة إعداد بيان رسمى من اتحاد المصريين فى أوروبا، يوضح فيه عضوية الاتحاد وأعدادهم، ومجلس إدارته والخدمات التى يقدمها الاتحاد للمصريين العاملين فى الخارج.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين العاملين فى الخارج منذ ما يقرب من 5 سنوات، حتى يسهل التواصل معهم لتقديم كل الخدمات المتاحة لهم من الجهات الرسمية فى الدولة، وحل مشكلاتهم، وبناء جدار الثقة الذى إنهار فيما مضى بينهم وبين المسؤولين، واستحداث آليات جديدة من شأنها إعداد قواعد البيانات، لافتًا إلى استعداد الوزارة التام التواصل مع أى جاليات أو اتحادات للمصريين العاملين فى الخارج والتى تسعى لخدمة أبناء الدولة المصرية فى دول العمل.

وقال الوزير: إن مبادرة "سجل نفسك" تم إطلاقها 12 مارس الجارى، وبدأ المصريين العاملين فى الخارج بالتسجيل، وهى الخطوة الأولى نحو إعداد قواعد البيانات لتلك الفئة، ثم تقديم الخدمات المتاحة لهم، والتواصل معهم فى حدوث أى مشكلة لهم، وتذليل كل العقبات أمامهم فى أماكن العمل التى يعملون بها، فى تعاون كامل مع سفارات وقنصليات مصر فى دول العالم والمصريين المتعاملين معها بشكل رسمى، مشددًا على أنهم رسول لباقى المصريين الموجودين فى تلك البلدان.

ودعا الوزير اتحادات المصريين فى الخارج فى مختلف دول العالم، إلى الدعوة لمبادرة "سجل نفسك" للمصريين العاملين فى تلك البلاد، من خلال تلك الاتحادات، وتكذيب الشائعات التى يتم تداولها من شرار النفوس، فى كونها تفرض على المصريين استحقاقات إضافية، وتوضيح الهدف الرئيسى منها وهو خدمة هؤلاء المصريين فى دول العمل والاستجابة لحل مشكلاتهم وتذليل العقبات أمامهم.

من جانبه، قدم رئيس الاتحاد الشكر للوزير على حسن الاستقبال، مؤكدًا أهمية عمل وزارة القوى العاملة فى خدمة المصريين العاملين فى الخارج.

وأشاد رئيس الاتحاد بالمبادرات التى تطلقها من أجل صالح الدولة المصرية والعمال على وجه الخصوص، لافتًا إلى أنها يتردد صداها فى أنحاء دول العالم، خصوصًا مبادرة "سجل نفسك" للمصريين العاملين فى الخارج.

واستعرض عصام عبدالصمد دور اتحاد المصريين فى أوروبا، مشيرًا إلى أنه مجلس إدارته يتكون من 19 عضوًا، ولطالما سعى لخدمة المصريين العاملين فى دول أوروبا والعالم، وأسهم فى أن يكون لهم حق التصويت والانتخاب فى المجالس المصرية، والوظائف السيادية بالدولة، بعدما ظلوا العديد من السنوات محرومين من هذا الحق، كما أسهم فى إعداد الدستور المصرى خاصة فى مادته 102 و164.