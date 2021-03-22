فيديو.. الفريق أول محمد زكى يتفقد المنظومة التعليمية بأحد المراكز التدريبية

جدة - نرمين السيد - تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أحد مراكز التدريب التابعة لإدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة، فى إطار المتابعة الميدانية لإستراتيجية التطوير والتحديث للمنظومة التعليمية والتدريبية التى تنفذها القوات المسلحة.





وقام مدير إدارة التعليم والتدريب المهنى بعرض تقديمى عن الإدارة التى تعكف على تطوير النظم التعليمية والتدريبية وتطوير المناهج ومساعدات التدريب المختلفة التى تكفل التدريب الجاد والواقعى والتى تواكب الجديد فى مجالات التدريب والتعليم الحديث على المستوى العالمى، كما تهدف إلى خلق فرص عمل بالقطاع المدنى والمساهمة فى القضاء على البطالة، وتقديم أفراد قادرين على مواكبة سوق العمل بعد خروجهم من الخدمة بالقوات المسلحة.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على الأجنحة المختلفة والتى تمثل الإتجاهات الحديثة فى مجالات الكهرباء والميكانيكا والميكاترونيك، وتفقد معرضًا لمنتجات الأفراد وعدد من ورش الصيانة والإصلاح والتى تحتوى على أحدث الأجهزة.

وأكد أن ما شاهده من جهد وافر وعمل متواصل هو مدعاة للفخر داخل القوات المسلحة والتى تسعى دائمًا إلى تطبيق أعلى معايير الجودة لضمان تخريج كوادر قادرة على مواكبة التقدم العلمى والتكنولوجى المستمر فى الأسلحة والمعدات، مشيرًا إلى الدور الهام لإدارة التعليم والتدريب المهنى فى تقديم أفراد مؤهلين وقادرين على تقديم الدعم اللازم لمنظومة التأمين الفنى لأسلحة ومعدات القوات المسلحة.