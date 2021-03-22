إنفوجراف- 7 خطوات.. الجيزة تنهى مشكلات حدائق الأهرام

جدة - نرمين السيد - وضعت محافظة الجيزة خطة عمل جديدة للنهوض بالخدمات بمنطقة حدائق الأهرام، بالتعاون مع إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لحل المشاكل وشكاوى السكان بالمنطقة.





والإنفوجراف التالى يوضح 7 خطوات أنهت بها محافظة الجيزة مشاكل حدائق الأهرام. ويأتى ذلك فى إطار سياسة محافظة الجيزة لخدمة المواطنين وراحتهم تنفيذا لاسترايجية الدولة التى يعد الإنسان المصرى بها هو المحور الأساسى فى عملية التنمية.

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