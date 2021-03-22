فيديو.. الصحة: موجة كورونا الثالثة اجتاحت أوروبا.. ونحن مستعدون لها

وأضافت هالة زايد خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع سفير الصين لدى مصر، اليوم الإثنين، أن الوزارة مستمرة فى تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا، مؤكدة تلقى تقارير إيجابية من منظمة الصحة العالمية بعد تفقد خبرائها خطوط إنتاج لقاح كورونا.
وحول استلام شحنات لقاح فيروس كورونا، أوضحت وزيرة الصحة والسكان أنه جار التفاوض مع الصين من اجل المشاركة فى الأبحاث الإكلينيكية على اللقاح.
وأعلنت الوزيرة عن تلقى مصر شحنة من 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم، موضحة أن إجمالى ما تلقته مصر من لقاح سينوفارم المضاد لكورونا وصل لـ600 ألف جرعة، ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية لتصنيع لقاح كورونا بنهاية هذا الشهر.
وقالت الوزيرة: "سنبدأ فى إعطاء اللقاح للعاملين فى قطاع السياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية سنعمل على التوسع فى أماكن تقديم اللقاحات، وأن مصر ستحصل على 20% من احتياجاتها من لقاحات كورونا وفق الية كوفاكس، والجرعات التى وصلت لمصر من لقاحات كورونا ستمكننا من تطعيم الأطقم الطبية كاملة، مؤكدة أن هناك مراجعة يومية لمدى الاستعداد داخل مستشفيات مصر لمكافحة كورونا.
وكشفت هالة زايد استعدادات الوزارة لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الموجة الثالثة اجتاحت أوروبا بالفعل وهناك أعداد كبيرة ومتسارعة من المصابين، وهو ما أدى إلى فرض قيود وحظر تجوال فى كثير من الدول.
وأوضحت زايد أن هناك اجتماعات دورية ومستمرة مع مديرى المستشفيات، للاطمئنان على مدى توافر المعايير بها لمواجهة أية حالات طوارئ.
وأشارت إلى أن هناك تقارير يومية تكشف عن استعداد جميع المستشفيات، وبيانات إلكترونية يتم تحديثها كل 3 ساعات تشير لمدى توافر أنابيب الأكسجين بكل مستشفى، إلى جانب المؤشرات الأخرى اللحظية.
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