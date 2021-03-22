سفارة مصر فى بلجراد تستعرض دور القاهرة فى مواكبة تطور مفاهيم حفظ السلام 

جدة - نرمين السيد - نظمت سفارة مصر فى بلجراد ومركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ومركز "كونفلكس" الصربى ندوة مرئية وحضورية مختلطة بعنوان "حفظ السلام فى الفضاء الفرانكوفونى فى القرن 21"، شارك شارك فيها متحدثون من وزارتى الخارجية المصرية والصربية، والأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للفرانكوفونية، ومرصد بطرس غالى لعمليات حفظ السلام، ومدرسة تدريب ضباط الدرك الإقليمية فى رومانيا، لتبادل وجهات النظر حول الحالة الراهنة لعمليات حفظ السلام فى الفضاء الناطق بالفرنسية، وتجارب إصلاح بنية الأمم المتحدة لحفظ وبناء السلام.





وسلط سفير مصر فى بلجراد عمرو الجويلى، الضوء على المشاركة النشطة من جانب مصر فى المبادرات المتعلقة بحفظ السلام فى الفضاء الناطق بالفرنسية، مبرزاً الجهود الحالية لاستكمال استضافة مصر لمركز الاتحاد الإفريقى لإعادة البناء والتنمية فى مرحلة ما بعد الصراعات. وتناول السفير عمرو الشربينى، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمم المتحدة دور حركة عدم الانحياز فى مواكبة التطور الجارى لمفاهيم حفظ السلام وتطويرها. واستعرض فى هذا السياق دور مصر التاريخى كأحد الدول المؤسسة للحركة، وكأحد أكبر الدول المساهمة بقوات فى بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وعرض للرؤية المصرية تجاه تطوير وتحسين أداء بعثات حفظ السلام، مؤكداً على أولوية الحلول السياسية كأساس للاستجابة للنزاعات، وأهمية تعزيز أمن وسلامة القوات المشاركة فى بعثات حفظ السلام وكذلك تعزيز إسهام حفظ السلام فى بناء واستدامة السلام. وذكر السفير أحمد عبد اللطيف، مدير عام مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام أن جائحة كورونا فرضت تحديات جديدة على عمليات حفظ السلام الأممية. كما تناول دور مركز القاهرة فى تعزيز الخبرات والقدرات الفرنكوفونية فى مجال السلم والأمن وسعيه إلى توسيع أنشطته ذات الصلة فى الفترة القادمة بالتعاون مع الدوائر المعنية. وعرض المتحدثون والمشاركون للتفاعل الوثيق والبنّاء بين عمليات حفظ السلام والسكان المحليين بناءً على الثقة المتبادلة والتفاهم ومراعاة الثقافة المحلية بما فى ذلك الجوانب اللغوية لتعزيز القدرة على التواصل بسهولة.

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