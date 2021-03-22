اليابان تطلب الاستعانة بتجربة مصرية لتطبيقها فى أولمبياد طوكيو 2021

طلبت اليابان عبر سفارتها في القاهرة، خطة الإجراءات الطبية التي طبقتها مصر خلال تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021، من أجل الاستفادة منها في أولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو المقبل.

وحسب الخطاب الذي حصل "سكاي نيوز" على صورة منه، فإن سفير اليابان بالقاهرة هنأ الدكتور حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية العليا لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بنجاح التنظيم ، ونجاح التجربة الطبية المصرية في ظل جائحة كورونا، كما شكره على المعلومات التي أمده بها فيما يخص الملف الطبي المطبق خلال البطولة للاستعانة به في أوليمبياد طوكيو.

وقال الدكتور حازم خميس في تصريح لـ"سكاي نيوز"، إنه تلقى دعوة من الجانب الياباني مع عدد من أعضاء اللجنة الطبية المصرية التي أشرفت على بطولة كأس العالم لكرة اليد، من أجل المشاركة مع اللجنة الطبية المشرفة على أولمبياد طوكيو والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة عالميا في نجاح تنظيم أول بطولة دولية تاريخيا في ظل جائحة.

وقال خميس إن "كل الاتحادات الدولية في مختلف الألعاب انتظرت ما سيحدث في بطولة كأس العالم لكرة اليد بمصر، وبعدما حققناه من نجاح بتوفيق من الله وبفضل الإجراءات والخطة المحترفة نجحت البطولة من دون أي إصابات، رغم أن تنظيمها تم في ذروة الموجة الثانية من الجائحة عالميا بشهر يناير الماضي".

من جانبه، قال الدكتور أحمد أشرف عيسى، عضو اللجنة الطبية العليا لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، في تصريح لـ"سكاي نيوز"، إن "التجربة كانت مثيرة وصعبة في ذات الوقت وكللها الله بالنجاح".

وتابع:" كان التحدي أن يتم وضع الخطة الطبية لأول بطولة رياضية في جائحة، حيث أنه في يوليو 2020 تم تشكيل اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حازم خميس، وشرفت بأن أكون عضوا بها، وعلى مدار 6 أشهر من الاجتماعات والقراءة والاستماع لوجهات النظر تم وضع نظام طبي محكم، وهو نظام الفقاعة الطبية، أو ما يسمى أيضا كبسولة العزل المغلقة (Full Bubble concept) للفنادق والملاعب، ويتم وصلهم بما يسمى بالممرات الآمنة، وبداخل الكبسولة مجموعة من الإجراءات المعقدة والمتتابعة".