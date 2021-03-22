الصحة: تسجيل 488 ألف مواطن على موقع لقاح كورونا وتطعيم 30 ألفا حتى الآن

أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، تسجيل 488 ألف مواطن من الفئات المستحقة للتطعيم عبر الموقع الالكترونى لتسجيل وحجز لقاح كورونا منذ انطلاقة وحتى الآن.

وأضاف الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، فى تصريح صحفى اليوم، أن عدد المواطنين الذين تم تطعيمهم حتى الآن بلغ 30 ألف مواطن .

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قالت إن شحنة اللقاح التي تسلمتها مصر من الصين قبل أسبوعين، خرجت من المعامل منذ يومين وستبدأ وزارة الصحة في التطعيم بها خلال أيام لتكثيف تطعيم المواطنين باللقاح.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن بداية وصول الأربعين مليون جرعة من لقاح كورونا من التحالف الدولى للقاحات "جافى"، ستبدأ بنهاية شهر مارس، حيث تصل في 30 مارس 5.8 مليون جرعة أسترازينيكا للدولة المصرية، متابعة: "100% من منشآت وزارة الصحة سيكون بها التطعيم ضد كورونا في مايو المقبل، وابتداءً من أول أبريل سيتم تطعيم المواطنين الذين سجلوا بعد أسبوع واحد عقب التسجيل.