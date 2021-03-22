صور.. توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعى ووزارة الثقافة

جدة - نرمين السيد - شهدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعى ووزارة الثقافة بهدف الاستفادة من شركة "منتخبات بهنا" والتى آلت إلى بنك ناصر الاجتماعى (الإدارة العامة لبيت المال) كتركة طبقا للمادة (18) من القانون رقم 69 لسنه 1974، وذلك من منطلق الدور المنوط لوزارة الثقافة بالحفاظ على التراث السينمائى والفنى والإرث الثقافى وصونه وبما تملكه من خبرات فنية وتقنية.





ووقع البروتوكول محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، والدكتور خالد عبد الجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية ومستشار وزير الثقافة لشئون السينما، وذلك بحضور المستشار القانونى لوزارة الثقافة محمد عبد السلام، والمستشار القانونى لوزارة التضامن محمد نصير.

وأكدت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بشأن اتخاذ ما يلزم لمواجهة المخاطر التى تواجه الحفاظ على التراث السينمائى المصرى والذى يأتى فى ضوء أحكام نصوص الفصل الثالث من الدستور المصرى، والتى ألزمت أحكامه الدولة المصرية بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة والتزام الدولة بالحفاظ على تراث مصر الحضارى والثقافى المادى والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى وكذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والأدبى والفنى بمختلف تنوعاته وصيانته لما يمثله هذا التراث من ثروة قومية وإنسانية، فقد تم توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الثقافة نظرا لأهمية الجهود التى تبذلها وزارة الثقافة نحو خلق جيل مصرى مثقف، واعٍ بقضايا وطنه، يميز الأفكار البناءة التى تسهم فى إقامة مجتمع قوى متماسك.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الحفاظ على التراث الثقافى أحد الأولويات التى تدعمها القيادة السياسية، خاصة أن الثقافة شكل من أشكال القوى الناعمة، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من المبانى ذات القيمة التاريخية التى لها تاريخ فنى يجب الحفاظ عليه، موضحة أن بنك ناصر يستثمر فى هذه التركات لتتحول إلى موارد دخل.

ومن جانبها، أكدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، أهمية هذا البروتوكول وأبدت سعادتها البالغة بتوقيعه حيث يأتى تفعيلاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن صون الهوية المصرية ومن بينها الإرث السينمائى والفنى وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن التنسيق بين الوزارات المعنية لحل وتسوية الموضوعات العالقة أو المعلقة وتعظيم الاستفادة من الموارد بمايخدم تحقيق مستهدفات الوطن التنموية.

وقالت إن البروتوكول يعد إنجازا غير مسبوق حيث تم التنسيق بشأنه طيلة سنوات عديدة ماضية بين الطرفين كللت اليوم بالنجاح لصالح الحفاظ على الإرث السينمائى المصرى الذى قد يمثل إضافة ثرية لتراث مصر السينمائى، وإمكانية استغلاله على كافة الأصعدة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا باعتبار هذه الأفلام من المرجح أن تكون جزءًا أصيلًا من مفردات هذا التراث الذى نسعى دائما لصونه والحفاظ عليه للأجيال القادمة.

وأضافت أن وزارة الثقافة لا تدخر جهدا فى التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات والكيانات ذات الاهتمام المشترك بهذا المجال، من خلال الاستفادة بالخبرات التى تملكها الوزارة فى مجالات الترميم والأرشفة والتوثيق من خلالها معاملها المجهزة بأحدث هذه التقنيات وهو ما يتوقع أن يؤتى ثماره لإحداث حالة مبهجة من ترويج هذا الإرث الفنى السينمائى الذى لم يظهر إلى النور وولم يحظ بالانتشار الملائم لأهميته وقيمته الفنية.

وأكدت أن مثل هذه البروتوكولات تحقق جزءًا حيويا من تعزيز القيم الإيجابية فى المجتمع المصرى، وتعظيم دور المؤسسات الثقافية والفنية، وحماية وتعزيز التراث وتوثيقه، والتى بموجبها نستطيع تمكين الفئات الاجتماعية من حق الوصول للمعرفة، وحشد كافة الجهود لإرساء دعائم وتأثيرات العمل التنويرى داخل المجتمع بما يحقق مستهدفاتنا التنموية.



وشددت على أنه سيتم تشكيل لجان تضم متخصصين ذات كفاءات عالية فى مجال صون هذا التراث بكافة تنويعاته بحيث يتم فحص هذه المقتنيات والوقوف على طبيعتها وحالتها الفنية وتحديد المطلوب ازاءها سواء بالترميم أو التوثيق أو الأرشفة وغيرها، بالشكل الذى يخدم عملية صونها كإرث سينمائى عريق مع الأخذ فى الاعتبار الحفاظ على حقوق الملكية والملكية الفكرية لهذه الممتلكات.

وأضافت بأن تم بحث سبل دعم التعاون والتبادل الثقافى الفنى بين الوزارتين بما يثرى منظومة التنمية المجتعية لا سيما وأنه قد الاتفاق على تفعيل العديد من البرتوكولات المستقبلية التى تحقق هذه المستهدفات من أهمها المشاركة فى تنمية القرى والمناطق النائية والعشوائيات من أجل المساهمة فى تشكيل الوعى المجتمعى المرادف للحفاظ على مقدرات مصر وتنميتها.