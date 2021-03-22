صور.. محافظ القاهرة: المرأة شريك أساسى فى تنمية الوطن

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن المرأة شريك أساسى فى تنمية الوطن، مشيرًا إلى أن إيمان القيادة السياسية بدور المرأة أتاح لها مساحة كبيرة لتقلد مناصب هامة فى الدولة كوزيرة وسفيرة وقاضية.





وأضاف عبدالعال، خلال الاحتفالية الكبرى التى أقامتها محافظة القاهرة، بمناسبة يوم المرأة المصرية وعيد الأم، تحت عنوان "أيقونة النجاح ونبع التضحية"، اليوم الإثنين، أن المرأة المصرية نموذج مشرف على المستوى المحلى والدولى وأثبتت كفاءة عالية فى كل المناصب التى تقلدتها، مثنيًا على دور المجتمع المدنى كشريك للدولة فى دعم المرأة ومساندتها وتمكينها اقتصاديًا وسياسيًا.

فى حين أكد الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، خلال الحفل أن الاحتفال بعيد الأم هو رمز للوفاء واعتراف بالجميل وتأكيد على الأهمية القصوى لدور المرأة فى الحياة، موجهًا التحية لكل أم مصرية ساهمت بعقلها وقلبها وجهدها فى مسيرة بناء الوطن والعبور به إلى بر الأمان.

وأضاف علام، أن الإسلام كرم المرأة فهى الأم والأخت والزوجة والابنة وهى شريكة الرجل فى تحديث وتنمية المجتمع، فالعلاقة بين الرجل والمرأة فى الإسلام علاقة تكاملية من حيث الحقوق والواجبات، مؤكدًا على دور المرأة المصرية فهى صانعة الأمجاد ومشيدة الحضارات منذ فجر التاريخ حتى الآن.

وأشار مفتى الجمهورية، إلى أن المرأة المصرية كان لها دور كبير فى تحرير الوطن منذ ثورة 1919 حتى الآن، موجهًا التحية لكل امرأة رفضت التهميش مما كان له عظيم الأثر فى دحر الإرهاب ومحاربة الأفكار المتطرفة.

وفى نهاية الحفل كرم محافظ القاهرة، الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، وعبير محمد السيد عضو مجلس النواب وأرملة الشهيد البطل عميد شرطة وائل طاحون، والدكتورة سهام مصطفى كامل عضو مجلس النواب وأم الشهيد البطل رائد شرطة كريم وجية محمد، والدكتورة هالة كمال عبد الجابر عضو مجلس الشيوخ، والمهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية والمجلس القومى للمرأة، وتسلمتها الدكتورة ابتسام العدوى عضو المجلس.