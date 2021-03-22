برعاية وزير التعليم العالي: مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية تنظم احتفالية اليوم...

برعاية د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى نظمت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية اليوم الاثنين احتفالية "اليوم العالمى للمياه" بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية، ويأتى ذلك فى إطار الدور الريادى للمدينة باستخدام كافة وحداتها البحثية ومرافقها العلمية والخدمية، ونشر أنشطة الإنتاج العلمى والخدمى للمجتمع العلمى والمدنى، وذلك بحضور قيادات من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وقيادات من رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات ورجال الصناعة، بمقر المدينة ببرج العرب.

وأشارت د. منى محمود عبد اللطيف القائم بأعمال مدير المدينة إلى أنه تم استعراض الأنشطة والمخرجات البحثية للمدينة من خلال فيلم تسجيلى، بالإضافة إلى عرض أهم الأنشطة البحثية وإنجازات المدينة فى مجال المياه، موضحة أن الاحتفالية تضمنت محاضرات وأنشطة توعوية لشركتى مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية.

وعلى هامش الاحتفالية تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية وشركة مياه الشرب بالإسكندرية؛ بشأن التحديات التى تواجه منظومة مياه الشرب الحالية ومصادر المياه البديلة، حيث يمثل البروتوكول نواة لوضع أسس وسياسات وطنية فى مجال معالجة المياه والبدء فى تنفيذ مشروعات مشتركة بينهما تهدف ﺇلى النهوض بمنظومة المعالجة الحالية، وتوفير وترشيد الطاقة المستخدمة فى إنتاج المتر المكعب، وتقليل الفاقد من المياه بتقنيات القياس المتقدمة، وإعادة التدوير للمياه العادمة، وتوفير تقنيات جديدة لمصادر المياه البديلة، وكذلك الحد من الآثار الضارة للتغييرات المناخية والبيئية الناجمة عن زيادة الملوثات والتعامل مع المتغيرات مثل فترة السدة الشتوية وارتفاع الأمونيا، وذلك من خلال اتباع الطرق والأساليب البيئية والعلمية السليمة لتحقيق الأمن المائي.