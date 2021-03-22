النشرة المرورية: زحام بمدخل شارع الهرم ووسط المدينة وسيولة فى 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام بمنطقة فيكتور أمانويل للمتجه إلى كايروسيز مول، وبعض الأحجام بمحور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

وتابع صابر أن، محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام المتفرقة فى الدائرى للقادم مناطق الجامعة وشربين ومتجه لمدخل مدينة ميت غمر، ومحافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، ومحافظة بورسعيد تنحصر فيها الأحجام فى محور شارع الجمهورية للمتجه إلى شارع المنشية وكذلك فى شارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية.

وألمح إلى أن الحركة المرورية بمحاور وطرق باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام فى محافظة أسيوط فى محور 23 يوليو للقادم من مناطق يسرى راغب.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة؛ لنشر الخدمات لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وأضاف صابر أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال بسبب توسعة الطريق الدائرى، وخاصة أعلى دائرى الأوتوستراد للقادم من كارفور ومتجه لمنزل المعادى، وأعلى مناطق المرج.

وأشار صابر إلى أن الحركة المرورية بمحور 26 يوليو تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، وسط انتشار الخدمات المرورية من قبل الإدارة العامة للمرور.

ونوه على أن الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام المتفرقة فى شارع مراد للقادم من مناطق ميدان الجيزة ومتجه لشارع الهرم، مشيرا إلى وجود أحجام بمدخل شارع الهرم، للمتجه إلى نصر الدين، ناصحا بسلوك شارع فيصل الذى يكون أفضل حالا فى هذا التوقيت.

واستطرد صابر بوجود بعض الأحجام فى كورنيش العجوزة للقادم من مستشفى الشرطة، ومتجه لميدان الكيت كات وإمبابة؛ بسبب أعمال التوسعة، ناصحا بسلوك كوبرى الدقى أو شارع الدقى، أو شارع السودان.

ولفت إلى أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية بمحاور المحافظة؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، أوضح صابر وجود بعض الأحجام فى كوبرى الفنجرى للمتجه إلى مناطق الحدائق والزاوية، ناصحا باستخدام شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد، ناصحا بتجنب مناطق وسط المدينة بسبب وجود أحجام بشارع الأزهر، وسلوك شارعى بورسعيد أو الجيش للمتجه إلى العتبة والموسكى.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، بتجنب بكوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، واستخدام كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل، لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.