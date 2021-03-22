مفتى الجمهورية: المرأة المصرية صانعة الأمجاد منذ فجر التاريخ

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، أن الاحتفال بعيد الأم هو رمز للوفاء واعتراف بالجميل وتأكيد على الأهمية القصوى لدور المرأة فى الحياة، موجهًا التحية لكل أم مصرية ساهمت بعقلها وقلبها وجهدها فى مسيرة بناء الوطن والعبور به إلى بر الأمان.





وأضاف علام، خلال الاحتفالية الكبرى التى أقامتها محافظة القاهرة، بمناسبة يوم المرأة المصرية وعيد الأم، تحت عنوان "أيقونة النجاح ونبع التضحية"، اليوم الإثنين، أن الإسلام كرم المرأة فهى الأم والأخت والزوجة والابنة وهى شريكة الرجل فى تحديث وتنمية المجتمع، فالعلاقة بين الرجل والمرأة فى الإسلام علاقة تكاملية من حيث الحقوق والواجبات، مؤكدًا على دور المرأة المصرية فهى صانعة الأمجاد ومشيدة الحضارات منذ فجر التاريخ حتى الآن. وأشار مفتى الجمهورية، إلى أن المرأة المصرية كان لها دور كبير فى تحرير الوطن منذ ثورة 1919 حتى الآن، موجهًا التحية لكل امرأة رفضت التهميش مما كان له عظيم الأثر فى دحر الإرهاب ومحاربة الأفكار المتطرفة. وفى نهاية الحفل كرم محافظ القاهرة، الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، وعبير محمد السيد عضو مجلس النواب وأرملة الشهيد البطل عميد شرطة وائل طاحون، والدكتورة سهام مصطفى كامل عضو مجلس النواب وأم الشهيد البطل رائد شرطة كريم وجية محمد، والدكتورة هالة كمال عبد الجابر عضو مجلس الشيوخ، والمهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية والمجلس القومى للمرأة، وتسلمتها الدكتورة ابتسام العدوى عضو المجلس.

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