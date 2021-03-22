محافظ بورسعيد: معدلات العمل بمحطة رفع مياه بحر البقر جيدة

جدة - نرمين السيد - وأكد الغضبان، خلال تفقده المحطة، أن معدلات العمل فى إنشاء المحطة تسير بصورة جيدة، مشددا على أهمية التنسيق بين جميع جهات المرافق مع الجهات المنفذة للمشروع لسرعة إنجاز الأعمال.

وأوضح أن ذلك يأتى ضمن خطة موسعة لإحلال وتجديد وإنشاء العديد من محطات الرفع التى تستوعب المشروعات العملاقة الجديدة وتخدم خطط التوسعات التى تستهدفها المحافظة فى كافة المجالات الخدمية.