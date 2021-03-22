رئيس جامعة الأزهر يؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - أكَّد رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمد المحرصاوى، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا، من خلال عمليات التطهير والتعقيم الدائم والمستمر، بجانب الالتزام بارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعى.





جاء ذلك خلال تفقد المحرصاوى، اليوم الاثنين، أعمال الصيانة اللازمة والتطوير بمختلف مبانى المدن الجامعية، التى تتم فى بعض المبانى بمدينة نصر بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب والطالبات. وطالب رىٔيس الجامعة بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال فى أقرب وقت ممكن، موجها بسرعة الانتهاء من عمليات تطوير وتجميل المساحات الخضراء، والفراغات بين المبانى وبعضها البعض؛ بهدف إتاحة متنفس من المساحات الخضراء للطالبات، للجلوس بها واستذكار دروسهنن، مشددًا على مراجعة منظومة الإضاءة فى المدينة الجامعية؛لتهيئة المناخ المناسب للطالبات.

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