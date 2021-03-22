- 1/3
- 2/3
- 3/3
وأشار عبدالعال، إلى أن المرأة فى الأسمرات أدركت بوعيها الاهتمام الذى توليه الدولة لها، فكان عطائها كبيرًا ومتميزًا، مؤكدًا دعم الدولة لهذه المناطق وتقديم التسهيلات لإقامة المشروعات الصغيرة بها مع توفير التدريب اللازم على الحرف لتمكينهم اقتصاديًا، مشيدًا بدور المجتمع المدنى كشريك للدولة فى رفع مستوى جودة الحياة للقاطنين بهذه المشروعات.
وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة نفذت العديد من مشروعات الإسكان بديل العشوائيات على أرض المحافظة ساهمت فى تطوير العاصمة والتخلص من المناطق العشوائية بها سواء المناطق غير الآمنة أو المناطق الآمنة غير المخططة.
وأوضح أن هذه المشروعات ساهمت بصورة كبيرة فى تحسين حالة قاطنيها وتوفير حياة كريمة لهم بمساكن آمنة تتوافر بها جميع الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.
جاء ذلك خلال مشاركة عدد من النماذج المضيئة قاطنات مناطق الأسمرات والمحروسة فى الاحتفالية الكبرى التى أقامتها محافظة القاهرة بمناسبة يوم المرأة المصرية وعيد الأم تحت عنوان "أيقونة النجاح ونبع التضحية " بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، وعدد من عضوات مجلسى النواب والشيوخ وممثلى المجلس القومى للمرأة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. محافظ القاهرة: المرأة المصرية بالأسمرات أصبحت نموذجا يُدرس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.