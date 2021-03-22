صور.. محافظ القاهرة: المرأة المصرية بالأسمرات أصبحت نموذجا يُدرس

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن المرأة المصرية فى الأسمرات نموذج مميز استطاع تقبل التطوير والإضافة له، مشيرًا إلى أن نموذج المرأة فى هذه المنطقة يدرس فبعد أن كانت مهمشة أصبحت عنصر فاعل متجاوب مع المجتمع.





وأشار عبدالعال، إلى أن المرأة فى الأسمرات أدركت بوعيها الاهتمام الذى توليه الدولة لها، فكان عطائها كبيرًا ومتميزًا، مؤكدًا دعم الدولة لهذه المناطق وتقديم التسهيلات لإقامة المشروعات الصغيرة بها مع توفير التدريب اللازم على الحرف لتمكينهم اقتصاديًا، مشيدًا بدور المجتمع المدنى كشريك للدولة فى رفع مستوى جودة الحياة للقاطنين بهذه المشروعات.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة نفذت العديد من مشروعات الإسكان بديل العشوائيات على أرض المحافظة ساهمت فى تطوير العاصمة والتخلص من المناطق العشوائية بها سواء المناطق غير الآمنة أو المناطق الآمنة غير المخططة.

وأوضح أن هذه المشروعات ساهمت بصورة كبيرة فى تحسين حالة قاطنيها وتوفير حياة كريمة لهم بمساكن آمنة تتوافر بها جميع الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.

جاء ذلك خلال مشاركة عدد من النماذج المضيئة قاطنات مناطق الأسمرات والمحروسة فى الاحتفالية الكبرى التى أقامتها محافظة القاهرة بمناسبة يوم المرأة المصرية وعيد الأم تحت عنوان "أيقونة النجاح ونبع التضحية " بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، وعدد من عضوات مجلسى النواب والشيوخ وممثلى المجلس القومى للمرأة.