تعديل مواعيد قطارات طنطا شربين استجابة للركاب

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، فى بيان اليوم الاثنين، أن ذلك يأتى فى إطار السياسة العامة للهيئة التى تسعى جاهدة لتلبية احتياجات جمهور الركاب بما يتوافق مع الصالح العام، وتقرر ابتداءً من يوم السبت المقبل مد مسير قطارى 811 و812 ركاب (دمنهور - كفر الشيخ) إلى شربين بحيث يصلها الساعة 10:40 صباحًا.

وأشارت إلى تعديل موعد ومكان قيام قطار 814 و815 ركاب "بيلا - دمنهور" لينطلق من شربين بدلًا من بيلا الساعة 13:45 ظهرًا، وتعديل موعد قيام قطار 494 ركاب (شربين - طنطا) ليقوم من شربين الساعة 12:35 بدلًا من 13:15، وكذلك قطار 509 ركاب (قلين - شربين) ليقوم من قلين الساعة 9:45 بدلًا من 8:30.

ولفتت إلى أنه تم تعديل موعد قيام قطار 876 إكسبريس "شربين - طنطا" ليقوم من شربين الساعة 11:50 بدلًا من 12:00 ظهرًا، وتعديل موعد قيام قطار 508 ركاب شربين - قلين ليقوم من كفر الشيخ الساعة 24:00 بدلًا من 23:42 ليصل قلين الساعة 00:35، وكذلك قطار 67 ركاب (طنطا - المنصورة) ليقوم من طنطا الساعة 18:30 بدلًا من 17:25.

وأكدت الهيئة أنها لا تتوانى فى تلبية احتياجات ورغبات جماهير الركاب بما يتوافق مع الإمكانات المتاحة لديها.