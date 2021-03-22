المنيا.. إيقاف أعمال إنشاء محطة وقود بدون ترخيص

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن غرفة العمليات والأزمات الرئيسية بالمحافظة، تلقت شكوى من أحد المواطنين لتضرره من القيام بأعمال حفر بئر لاقامة محطة مواد بترولية بدون ترخيص بقرية قلوصنا بسمالوط، على الفور تم إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.





وأوضح المحافظ، فى بيان اليوم الاثنين، أنه تم إيقاف أعمال الحفر المخالفة وتم تحرير محضر بالمخالفة، بالإضافة للتحفظ على مواد الحفر ورد الشى لأصله. ووجَّه القاضى، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية بنطاق كل مركز، والعمل على رصد المخالفات وتحقيق الانضباط بهدف الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

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