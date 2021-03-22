محافظ كفر الشيخ: تكلفة إحلال وتجديد شبكات الكهرباء 1.6 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - قال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تنفيذ العديد من المشروعات من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل لتلبية احتياجات أهالى القرى والفئات الأكثر احتياجًا فى مجالات خدمات الكهرباء، وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالقرى بتكلفة استثمارية قدرها 1.6 مليون جنيه.





وأوضح المحافظ، فى تصريح اليوم الاثنين، أن الإحلال يشمل تغيير شبكات ومد كابلات وتغيير المتهالك من الأسلاك والأعمدة الكهربائية للعمل على تقليل الأعطال والاستفادة القصوى ومواكبة الاستهلاك العالى قبل بداية شهر رمضان والصيف المقبل. وأشار المحافظ إلى أنه نظرًا لما تولية القيادة السياسية من اهتمام فى عمليات التنمية الشاملة فى كافة المحافظات والتوجيهات بتوفير بنية تحتية سليمة وتطوير ورفع كفاءة الشبكات لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير متطلبات حياة كريمة لمواطنين.

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