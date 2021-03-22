لسوء الأحوال الجوية بالبحيرة.. سقوط أجزاء من مآذن 6 مساجد وسور مدرسة

جدة - نرمين السيد - أسفرت العاصفة الترابية، التى شهدتها مراكز ومدن محافظة البحيرة اليوم الاثنين، عن سقوط أجزاء من مآذن "المسجد الكبير بقرية خنيزة، ومسجد الحدين، ومساجد الجنينية والمسجد الكبير وأبوبكر الصديق"، بالإضافة لسقوط سور مدرسة بقرى الحدين وخنيزة ودست الأشراف بمركز كوم حمادة، دون وقوع إصابات بشرية.





وأعلن المحافظ هشام آمنة رفع حالة الطواريء بجميع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، تزامنًا مع موجة الطقس السييء وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بالموجة التى تشهدها جميع أنحاء الجمهورية. وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية لإدارة الأزمات والكوارث انعقدت بديوان عام المحافظة، وتم ربطها مع غرف العمليات الفرعية بمراكز ومدن المحافظة بشكل مستمر على مدار الـ24 ساعة، لتلقى شكاوى المواطنين والتدخل لحل أى مشكلة تطرأ.

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