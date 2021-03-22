مصرع أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عقب تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة

لقي أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعه عقب تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة. كانت معلومات قد وردت لقطاع الأمن العام مفادها قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والهارب من محافظة الدقهلية (مُسجل خطر- فرض سيطرة) وسبق إتهامه فى 15 قضية ما بين «سرقة بالإكراه، وسلاح، مخدرات، خطف»، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد فـى قضيتى «مقتل شرطى وإصابة آخر، سرقة بالإكراه»، بالاختباء بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الضواحى بمديرية أمن بورسعيد.

عقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملة أمنية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة قطاع الأمن المركزى وإدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن «بور سعيد – الدقهلية» لإستهداف المذكور، ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، وعلى الفور تمكنت القوات من السيطرة على الموقف، وتبين مصرع العنصر الإجرامى وعُثر بداخل الشقة على (بندقية آلية، 2 خزينة ، عدد من الطلقات النارية - فرد محلى - لفافة لنبات البانجو المخدر).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.