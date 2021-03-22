محافظ جنوب سيناء: تحويل 6 آبار مياه للعمل بالطاقة الشمسية برأس سدر

جدة - نرمين السيد - افتتح محافظ جنوب سيناء، خالد فودة، اليوم الاثنين، أحد الآبار التى تعمل بالطاقة الشمسية المهداة من شركة شنايدر العاملة فى مجال الطاقة الشمسية، بالإضافة لصوبة زراعية مجهزة بالكامل ومزودة بأحدث الأجهزة، وكذلك تحويل 6 آبار مياه للعمل بالطاقة الشمسية وتجهيزها بالمعدات الحديثة، ضمن المشروعات التنموية بتجمع السلفا بقرية أبو صويرة بمدينة رأس سدر.





وأوضح المحافظ، خلال الافتتاح، أن تلك المشروعات تعد نقلة مهمة وتحقق المزيد من التنمية، وتسهم فى توفير الغذاء وفرص العمل لأهالى الوديان والتجمعات وتتنويع الزراعة، مضيفًا أنه كان قد استقبل فى أغسطس الماضى المهندس شريف عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة شركة شنايدر إلكتريك مصر؛ لمناقشة خطة تنفيذ مشروعات الشركة بالمحافظة طبقًا لقرارات مجلس الإدارة بعد الزيارة الميدانية لفريق عمل شنايدر. وأشار المحافظ إلى أنه تم الاتفاق على تطبيق حلول شنايدر إليكتريك لاستخراج المياه عن طريق الطاقة الشمسية ببئرى الصفوة والحوشى بمدينة أبو زنيمة، وسيتم تشغيل بئر جديد بمنطقة خليج السويس وخليج العقبة طبقًا للأولويات. ولفت إلى أنه ستتم دراسة تغيير نظام تشغيل بئر "قرية أبو غراقد" الذى سبق أن طبقت به شركة شنايدر حلول إنارة القرى عن طريق الطاقة الشمسية، وستُجرى الصيانة المطلوبة وإعادة تشغيله بكامل طاقته، مقدمًا الشكر للشركة والعاملين بها لدعمهم أهالى جنوب سيناء.

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