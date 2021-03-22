عاجل.. الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجموعة ألستوم الفرنسية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، هنرى بوبار لافارج، رئيس مجموعة "ألستوم" الفرنسية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول التعاون المشترك مع شركة ألستوم الفرنسية فى قطاع النقل العام".

وقد أكد الرئيس فى هذا السياق التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع شركة ألستوم وغيرها من الشركات الفرنسية، وذلك فى إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والخبرات الكبيرة للشركات الفرنسية فى كافة المجالات فى ضوء عملية التنمية الشاملة فى مصر وما يصاحبها من التطوير فى كافة أوجه البنية الأساسية.

كما وجه الرئيس بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا فى إطار أى نشاط حالى أو مستقبلى مع شركة ألستوم الفرنسية، مع إنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين على التوازى للاستفادة من الخبرة الأجنبية فى نقل المعرفة.

من جانبه، أكد "لافارج" اعتزام شركة ألستوم على التوسع فى أنشطتها وزيادة عدد موظفيها فى مصر، خاصةً فى ظل الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التى يوفرها قطاع النقل العام فى مصر، والتى تعد بمثابة بوابة لتعظيم استثماراتهم فى المنطقتين العربية والإفريقية، فضلاً عن حجم المشاريع القومية العملاقة الجارى تنفيذها وكفاءة وسرعة تنفيذها.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق إلى استعراض أوجه التعاون الحالية لوزارة النقل مع شركة ألستوم، خاصةً ما يتعلق بالهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية للسكك الحديد، فضلاً عن التباحث حول المشروعات المستقبلية الجارى دراستها بين الجانبين.