صور.. مياه الإسكندرية ومدينة الأبحاث العلمية توقعان برتوكول تعاون

جدة - نرمين السيد - وقعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية، للبدء فى تنفيذ مشروعات مشتركة للنهوض بمنظومة المعالجة الحالية وترشيد الطاقة وتقليل الفاقد من المياه وتوفير تقنيات جديدة لمصادر المياه البديلة، والحد من الآثار الضارة للتغييرات المناخية والبيئية، ووضع أسس علمية فى مجال معالجة المياه.





جاء ذلك بحضور، الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، الدكتورة منى عبد اللطيف القائم بأعمال مدير الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، والدكتورة مها الدملاوى رئيس مدينة الأبحاث العلمية السابق، ونواب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية رفع الوعى بقضايا المياه والالتزام بترشيد الاستهلاك لتأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى فى ظل الزيادة المستمرة فى عدد السكان.

وقال المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، إن تحقيق الأمن المائى هو مسؤولية مشتركة بين مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بالبحت العلمی فى مجال مياه الشرب وأحد الأسس الهامة للوصول الى التنمية المستدامة.

وأضاف جابر، أن التغييرات المناخية وتأثيراتها السلبية تؤرق دول العالم، وأصبحت قضية الموارد المائية تستحوذ على درجة كبيرة من الاهتمام، لاسيما رفع مستوى العناية بجودة ونوعية المياه.

وأشار إلى أن الموارد المائية يجب التعامل معها على أنها موارد اقتصادية واجتماعية، كما يجب أن تتم إدارة المياه من خلال إطار واضح ونظام شامل مع الأخذ فى الاعتبار دراسة التغيرات المناخية والتى لها تأثير مباشر على موارد المياه الطبيعية سواء من حيث الكمية أو الخواص.

وأوضح أن شرکة مياه الشرب بالإسكندرية تدعم وتساند جميع جهود الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية فى التعامل مع قضايا تنقية أو معالجة المياه والحد من أثر الملوثات والتغييرات المناخية الضارة لتحقيق الأمن المائى.

جاء ذلك أثناء فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للمياه 2021 تحت شعار "تثمين المياه"، بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب الجديدة، والتى تقام تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومحافظة الإسكندرية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.