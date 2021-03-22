وكالة التعاون الألمانية توقع 3 اتفاقيات شراكة مع مطورين صناعيين

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الهيئة - فى كلمته خلال الاحتفالية - توجه الحكومة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال شراكات حقيقية وتكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات العمل المدنى وشركاء التنمية، مضيفًا أن الحكومة المصرية تعهدت بتحقيق تلك التنمية فى رؤيتها 2030 بهدف تحقيق اقتصاد تنافسى ومتنوع فى إطار نظام بيئى متكامل ومستدام، وذلك تماشيًّا مع أهداف التنمية المستدامة العالمية وتوفير فرص عمل لائقة، وبنية تحتية تدعم التصنيع المستدام وتشجع الابتكار، وتنشط الشراكات العالمية بهدف جذب الاستثمار الأجنبى المباشر.

وأشاد الزلاط بدور الوكالة الألمانية لكونها شريك قوى للهيئة فى تنمية المناطق الصناعية وعلى دعمها المستمر للهيئة بشكل دائم خاصة فيما يتعلق بنقل الخبرة الدولية.

وأوضح أن التعاون مع الوكالة شمل نشر مفهوم الاستدامة من خلال تطبيقه فى المناطق الصناعية العامة بمنطقتين تحت ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى محافظتى قنا (منطقة قفط) وسوهاج (منطقة غرب جرجا) لتحويلهما إلى مناطق صناعية مستدامة، بالإضافة إلى ثلاث مناطق صناعية خاصة والتى شهدنا توقيعها يمتلكها ويديرها المطورون الثلاثة فى مدينتى السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.

وأضاف أن الشراكات التى تمت تهدف إلى تقديم دعم فنى شامل للخمس مناطق الصناعية (العامة والخاصة) بهدف إرساء مفهوم المناطق الصناعية المستدامة (SIA) وتقديم إستراتيجيات وخطط العمل اللازمة وتحقيق التوازن بين الجوانب الإدارية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية وفقا لأفضل الممارسات العالمية لتكون تلك المناطق بمثابة نماذج إسترشادية للتحول نحو الاستدامة مع استهداف تعميم هذا المفهوم على كافة المناطق الصناعية بالجمهورية.

وأشار الزلاط إلى أن الهيئة اتخذت عدة إجراءات لتحسين منظومة الإدارة بالمناطق الصناعية بالصعيد لضمان الحفاظ على المرافق وصيانتها ورفع تنافسية المناطق، حيث أطلقت الهيئة خمس مجالس إدارات لست مناطق صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج، تعزيزاً لمبدأ اللامركزية فى إداراتها، بالإضافة إلى عقد خمس منتديات صناعية لإشراك كافة الأطراف فى صنع القرارات التى تمس كل منطقة.

وأضاف أنه يجرى العمل على رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية بالاستعانة بأحد أكبر المكاتب الاستشارية ليتم تنفيذ الشبكات وفقًا لمعايير البعد الاقتصادى والبيئى والاجتماعى للمناطق الصناعية، مشيدًا بالتعاون البناء بين الهيئة والمطور الصناعى لأهمية الدور الذى يلعبه المطور فى إنشاء وترفيق المناطق الصناعية بالتوازى مع الجهود التى تبذلها الدولة لتوفير احتياجات القطاع الصناعى من الأراض.

وأوضح أن الهيئة استفادت من تجربة المطور الصناعى فى إدارته للمجمعات الصناعية التى تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها، كاشفًا عن دعوة الهيئة للمطورين الصناعيين للاستفادة من خبراتهم فى إدارة المناطق الصناعية القائمة ودراسة إمكانية قيام المطور بتقديم خبراته فى إدارة منطقة أو أكثر من تلك المناطق.

ومن جانبه أكد المهندس باسل شعيرة رئيس شعبة المطورين الصناعيين أن القطاع الخاص يلعب دور مهم فى التنمية الاقتصادية فى مصر وجذب استثمارات محلية وعربية ودولية لتحقيق الإستدامة على المدى الطويل وتحسين بيئة الأعمال بالإضافة إلى حماية البيئة وتحقيق التوازن الاجتماعى.

وأشاد باسل بالدور الذى تلعبه هيئة التنمية الصناعية والوكالة الألمانية فى تطوير المناطق الصناعية نحو الاستدامة.

وصرح يونس نجيب مدير برنامج تنمية القطاع الخاص بالوكالة الألمانية أن الاتفاقيات التى تم توقيعها تأتى استكمالاً لأنشطة التعاون مع الجانب المصرى بهدف تهيئة بيئة الاستثمار ودعم الصناعة المصرية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، وأكد نجيب أن GIZ ترحب بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية من أجل دعم وتطوير الصناعة فى مصر.

وقال محمد عزت، مدير مكون دعم إدارة المناطق الصناعية بالـ GIZ إن الاستدامة هى قيمة مضافة للمنطقة الصناعية وميزة تنافسية للمطور على المستويين المحلى والدولى، وأن GIZ تساند هيئة التنمية الصناعية فى هدفها نحو الارتقاء بالمناطق الصناعية إلى مستدامة وعالمية من خلال فريق عمل متخصص وافضل الخبرات الدولية.