عاجل.. السيسى يوجه بتطوير منظومة خدمات النقل البحرى بما يليق بمكانة مصر

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض "الموقف التنفيذى للمشروعات المتعلقة بوزارة النقل، خصوصًا ما يتعلق بمنظومة الموانئ وخدمات النقل البحرى".

ووجه الرئيس بتطوير منظومة خدمات النقل البحرى، بما فى ذلك أسطول النقل البحرى، والموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط على أحدث طراز وبأنماط عملاقة، بما يليق بمكانة مصر وموقعها الجغرافى ويتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وذلك وفق أرقى المعايير، بما يساعد على إقامة خطوط مباشرة بين الموانئ المصرية وتلك المناظرة لها على السواحل الإفريقية، مما يتيح زيادة التبادل التجارى مع مختلف دول القارة، لا سيما ما يتعلق بالمواد الأولية اللازمة لعملية التنمية.

من جانبه، عرض وزير النقل، جهود رفع كفاءة منظومة خدمات النقل البحرى، بما فى ذلك تطوير الأسطول المصرى للنقل البحرى، إلى جانب تطوير الموانئ المختلفة، خصوصًا ميناءى الإسكندرية والدخيلة، بما يضماه من قطاعات مختلفة ومناطق لوجستية، وكذلك أعمال ربطهما بالطرق والمحاور الرئيسية وصولاً إلى الطريق الدولى الساحلى، فضلاً عن سير العمل بتطوير مينائى العين السخنة وسفاجا، وكذلك مخطط تطوير ميناء دمياط والمحاور المحيطة به.

كما تم استعراض الأعمال الجارية للبنية الأساسية بشبكة القطار الكهربائى السريع "العين السخنة/ العلمين/ مرسى مطروح"، خصوصًا الموقف التنفيذى للمحطات وأسطول الوحدات المتحركة.