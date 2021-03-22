الرى: إزالة 283 تعد على نهر النيل فى 12 محافظة

جدة - نرمين السيد - نفذت وزارة الموارد المائية والرى حملة، اليوم الإثنين، لإزالة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف فى نطاق محافظات، الدقهلية، البحيرة، الغربية، دمياط، كفر الشيخ، المنوفية، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، بنى سويف والمنيا.





وأسفرت الحملة عن إزالة 283 حالة تعد على مجرى نهر النيل، وبذلك يصبح إجمالى التعديات التى تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 58321 حالة تعد. وتستمر وزارة الموارد المائية والرى فى العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى إزالة مختلف التعديات على المجارى المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلاً عن حماية أملاك الدولة على المجارى المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

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