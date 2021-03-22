محافظ دمياط: غلق طريق 801 الرابط بين شربين ودمياط أمام النقل الثقيل للصيانة

وأكدت المحافظ، خلال لقائها اليوم الاثنين أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال زيارتهم للمحافظة لتفقد ميناء دمياط والطريق الدولى الساحلى، أنه تم بحث العديد من الموضوعات فى هذا الخصوص لرفع كفاءة الطرق الحيوية التى تقع تحت ولاية الهيئة العامة للطرق والكبارى.
وأوضحت أن طريق 801 جاء من بين أهم هذه الموضوعات، حيث يربط بين دمياط وشربين بطول 9 كيلو مترات مرورًا بعدد من المناطق، مؤكدة عرض كافة الخطوات التى تم اتخاذها لدراسة الوضع الراهن للطريق، المقرر غلقه أمام سيارات النقل الثقيل نظرًا لخطورته فى الوقت الحالى.
وأشارت إلى أن الطريق مُدرج فى خطة الطرق المحلية ضمن أعمال البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والنقل، وتم الاتفاق مع رئيس اللجنة على تقديم طلب بزيادة التمويل الخاص برفع كفاءة الطريق لتنفيذ عمليات الصيانة به بشكل متكامل.
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