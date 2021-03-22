استعدادا للتطعيم بلقاح كورونا.. وكيل صحة الشرقية يتفقد المركز الطبى ببلبيس

جدة - نرمين السيد - وتفقد مسعود، يرافقه مديرة الإدارة الصحية ببلبيس الأماكن المختلفة بالمركز، وتابع التجهيزات اللازمة، للبدء فى تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، والذين سجلوا على موقع التسجيل الإلكترونى المخصص من وزارة الصحة والسكان خلال أيام، كما عاين خطوط السير، والتأكد من توافر معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، ومن توافر الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن تجهيز المركز الطبى ببلبيس يأتى ضمن 6 مراكز طبية أخرى بالمحافظة، بخلاف مكتب صحة ثان الزقازيق، لحصول المواطنين على لقاح كورونا، تيسيرا عليهم من مشقة السفر، وهم "مركز طب الأسرة بالدميين بفاقوس، والمركز الطبى بأبو حماد، ومركز طبى الحى 29 بالعاشر من رمضان، وقسم الحميات بمستشفى ههيا المركزى، ووحدة الفيروسات الكبدية سابقاً بمستشفى السعديين المركزى".

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وجهت بفتح موقع التسجيل الإلكترونى للقاح كورونا، www.egcovac.mohp.gov.eg ويتم تسجيل المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة المختلفة "الأورام، والكلى، ونقص المناعة، وغيرهم" بمستشفيات المحافظة، لحصولهم على لقاح فيروس كورونا المستجد خلال أيام، ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة كورونا.