عاجل.. مصر ترحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

جدة - نرمين السيد - أعربت مصر، عن ترحيبها بالمبادرة التى أعلنت عنها المملكة العربية السعودية الشقيقة، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسى شامل فى اليمن، وذلك عبر عدد من الخطوات التى تتضمن، الوقف الشامل لإطلاق النار، وفتح مطار صنعاء لعدد من الرحلات، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى اليمنى الشامل.





وبحسب بيان لوزارة الخارجية، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، ثمنت مصر الجهود الصادقة للمملكة العربية السعودية وحرصها الدؤوب على التوصل لتسوية شاملة فى اليمن تُنهى أزمته السياسية والانسانية المُمتدة، وتعمل على تغليب مصلحة الشعب اليمنى الشقيق وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية. دعت مصر جميع الأطراف اليمنية إلى التجاوب مع المبادرة السعودية بما يحقن دماء الشعب اليمنى الشقيق ويدعم جهود إحلال السلام فى اليمن.

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