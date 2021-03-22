الرئيس السيسي يبحث التعاون المشترك مع شركة ألستوم الفرنسية بقطاع النقل العام 

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم هنري بوبار لافارج، رئيس مجموعة "ألستوم" الفرنسية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول "التعاون المشترك مع شركة ألستوم الفرنسية في قطاع النقل العام".
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