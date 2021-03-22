الرئيس  يوجه بتطوير منظومة خدمات النقل البحرى 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير منظومة خدمات النقل البحرى، بما فى ذلك أسطول النقل البحرى، والموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط على أحدث طراز وبأنماط عملاقة، بما يليق بمكانة مصر وموقعها الجغرافى ويتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وذلك وفق أرقى المعايير، بما يساعد على إقامة خطوط مباشرة بين الموانئ المصرية وتلك المناظرة لها على السواحل الأفريقية، مما يتيح زيادة التبادل التجارى مع مختلف دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالمواد الأولية اللازمة لعملية التنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "الموقف التنفيذى للمشروعات الخاصة بوزارة النقل، خاصةً ما يتعلق بمنظومة الموانئ وخدمات النقل البحري".

من جانبه؛ عرض وزير النقل جهود رفع كفاءة منظومة خدمات النقل البحرى، بما فى ذلك تطوير الأسطول المصرى للنقل البحرى، إلى جانب تطوير الموانئ المختلفة، خاصةً مينائى الإسكندرية والدخيلة، بما يضماه من قطاعات مختلفة ومناطق لوجستية، وكذا أعمال ربطهما بالطرق والمحاور الرئيسية وصولًا إلى الطريق الدولى الساحلى، فضلًا عن سير العمل بتطوير مينائى العين السخنة وسفاجا، وكذلك مخطط تطوير ميناء دمياط والمحاور المحيطة به.

كما تم استعراض الأعمال الجارية للبنية الأساسية الخاصة بشبكة القطار الكهربائى السريع (العين السخنة/ العلمين/ مرسى مطروح)، خاصةً الموقف التنفيذى للمحطات وأسطول الوحدات المتحركة.