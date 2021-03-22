7 بطولات نسائية.. «المتحدة» تقدم موسما ثريا بالموضوعات حافلا بالنجوم

تستمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام في توفير التنوع الدرامي للمشاهد العربي في موسم رمضان الذي أصبح من أهم المواسم وأكثرها اهتمامًا لدى النجوم وشركات الإنتاج وينتظره أيضًا بشغف كل عشاق الدراما المصرية حول العالم.

الموسم هذا العام ثري ويشارك فيه كوكبة من النجوم بأعمالهم، وسط تنوع لافت في الموضوعات التي تطرحها تلك الأعمال، وعودة بعض النجوم بعد غياب لعام أو أكثر، حتى أن بعضهم يجتمعون في عمل مشترك سويا وهذه ظاهرة لم تكن موجودة من قبل نجحت الشركة المتحدة في تحقيقها فجمعت أحمد السقا وأمير كراره في عمل يتناول دراما الصعيد " نسل الأغراب "

ومن أبرز السمات في الموسم استمرار تقديم المتحدة لأعمال ملحمية ذات إنتاج ضخم، من بينها أعمال وطنية مثل مسلسل «الاختيار 2»، ومسلسل «هجمة مرتدة»، فضلا عن مسلسل «كوفيد 25» ، كما يدخل السباق الدرامي عملان مقتبسان عن روايات لأديب نوبل نجيب محفوظ، هما «بين السما والأرض»، و"كفاح طيبة" الذي يقدم فيه النجم عمرو يوسف شخصية الملك الفرعوني أحمس محرر مصر من الهكسوس بعنوان «الملك» ويشاركه صبا مبارك وسوسن بدر وماجد المصري، وآخرين. والعمل تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنياوي.

يعرض أيضًا مسلسل "هجمة مرتدة"، الذي يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ويعد ظاهرة جديدة في عودة الأعمال المخابراتية، وتشارك في العمل هند صبري وماجدة زكي أمام النجم أحمد عز ومجموعة أخرى من الفنانين وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.

وفي 15 حلقة فقط لكسر الملل وتقديم الإيقاع الدرامي السريع المتلاحق، يشارك مسلسل «كوفيد 25» بالسباق الدرامي، وهو من تأليف إنجي علاء، وبطولة يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال، وهو من نوعية الأعمال ذات الإنتاج الضخم.

كما يشارك النجم محمد رمضان، في السباق الدرامي بمسلسل «موسى»، من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة. وذلك بعد أن تم تأجيل مسلسل «الإمبراطور» الذي كان يُعد له رمضان مجسدًا فيه شخصية الفنان الراحل أحمد زكي، كما سيعرض بالموسم مسلسل «القاهرة كابول» وهو بطولة طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي، وعن الأعمال المقتبسة عن روايات، فعن رواية لأديب نوبل نجيب محفوظ كان قد سبق تقديمها في فيلم عام 1959، يقدم 11 بطلا من بينهم الفنان هاني سلامة، مسلسل «بين السما والأرض»، في معالجة درامية مختلفة عما تم تقديمه في الفيلم، والمسلسل سيناريو إسلام حافظ، وإخراج محمد جمال العدل.

وتضم قائمة البطولة النسائية عددًا من المسلسلات التي يسابق صناعها الزمن من أجل اللحاق بالموسم الدرامي في رمضان، وقد حرصت الشركة على إتاحة الفرصة لأكثر من نجمة تقدم بطولة نسائية، فتقدم نيللي كريم مسلسل "ضد الكسر" إخراج أحمد خالد، كما تقدم ريهام حجاج مسلسل "كل ما نفترق" لتزيد مساحة البطولات النسائية في الموسم، كما تقدم النجمة دنيا سمير غانم مسلسلها "عالم موازي" وتعود مني زكي بمسلسل «لعبة نيوتن» ويشاركها في البطولة محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن والعمل شراكة إنتاجية بين الشركة المتحدة وشركة "ميديا هب"، ويمثل المسلسل عودة منى زكي للدراما التلفزيونية بعد خمسة أعوام من الغياب، منذ آخر مسلسل لها وهو «أفراح القبة» في 2016.

وفي إطار اجتماعي تقدم الفنانة ياسمين عبد العزيز مسلسل «اللي مالوش كبير» مع دينا فؤاد وأحمد العوضى ودنيا عبد العزيز وخالد الصاوي، وآخرين، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري ، وتقدم النجمة يسرا مسلسلها «حرب أهلية» ويخرجه سامح عبد العزيز.

وبخلاف عودة منى زكي، فبعد غياب عامين عن السباق الدرامي تنجح المتحدة في إعادة الفنان يحيي الفخراني، من خلال مسلسله «نجيب زاهي زركش»، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي. والمسلسل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني، كما يعود للدراما الرمضانية أيضًا بعد غياب العام الماضي، الفنان محمد إمام، من خلال مسلسل «النمر» الذي يشارك فيه أيضا كل من هنا الزاهد ومحمد رياض ونرمين الفقي بيومي فؤاد وهو من إخراج شيرين عادل وتأليف محمد صلاح العزب.

وتقدم المتحدة ياسر جلال في ثوب جديد من خلال مسلسل «ضل راجل» ويشاركه البطولة نور ومحمود عبد المغني ومجموعة كبيرة من النجوم، وتدور أحداثه في إطار شعبي، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح .