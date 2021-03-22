صبحى: 620 شخص سجلوا لحضور مؤتمر القاهرة القومى الأول لشباب جنوب السودان

وحسب بيان وزارة الشباب والرياضة وصل عدد الذين قاموا بالتسجيل حوالى 620 شخص، بلغت نسبة الإناث حوالى 34.8% فيما بلغت نسبة الذكور حوالى 65.2%،، ومتوسط أعمارهم تقع فى الفئة العمرية من 20 إلى25 سنة لحوالى 41.7% من جملتهم، بينما بلغت نسبة الذين تتراوح أعمارهم من 25 إلى 30 سنة حوالى 34.5%، وحوالى 12.8% تقع اعمارهم من 30 إلى 35 سنة، فيما بلغت نسبة المتقدمين فوق سن ال35 سنة حوالى 11% فقط من إجمالى عدد المتقدمين.
كما شكلت نسبة المتقدمين الجنوب سودانين حوالى 39.5% فيما بلغت نسبة المتقدمين من المصريين حوالى 60.5%،، يمثل هؤلاء الشباب فئات عديدة ومؤسسات مجتمع مدنى بلغت نسبة الذين يمثلوها حوالى 63% من إجمالى عدد المتقدميين لحضور المؤتمر فيما مثلت 37% الباقية مشاركات فردية لا ينتمون لأى كيانات، وحوالى 7% فقط من إجمالى عدد من المتقدمين كانت لهم مشاركات بحثية مسبقة حول عدد من قضايا جنوب السودان والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وحسب البيان تم إغلاق استمارة التسجيل يوم الجمعة 19 مارس 2021 فى الثانية عشر ظهرًا، ويعد مؤتمر القاهرة القومى الأول لشباب جنوب السودان ضمن مشروع "وحدة وادى النيل.. رؤى مستقبلية" فى نسخته الثالثة، يأتى تفعيلاً لمخرجات الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نوفمبر 2020، كما أنه أحد إسهامات الدولة المصرية فى تفعيل شعار "إسكات البنادق" التى يتبناها الإتحاد الإفريقى.
يأتى ذلك فى إطار إهتمام الدولة المصرية بقضايا شباب دول وادى النيل الشقيقة، وتشجيع ودعم مشاركتهم فى قضايا السلام والأمن فى المنطقة، فى إطار نهج القيادة السياسية والدولة المصرية تجاه توطيد العلاقات مع الدول الشقيقة فى العديدة من المجالات.
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