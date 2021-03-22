نيفين مكرم تتحدث عن الذكاء الاصطناعى فى علم الأورام بمؤتمر الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تشارك الدكتورة نيفين مكرم لبيب أستاذ علوم الحاسب الآلى ورئيس قسم الحاسب الآلى ونظم المعلومات بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية فى جلسة بعنوان "الذكاء الإصطناعى فى علم الأورام: التطبيقات الحالية والإتجاهات المستقبلية"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوى الثالث عشر الذى تعقده جمعية الإسكندرية لرعاية مرضى الأورام يومى الخميس والجمعة القادمين 25 و 26 مارس الجارى بفندق هلنان فلسطين بمدينة الإسكندرية برئاسة الدكتور عباس عمر رئيس مجلس إدارة الجمعية تحت رعاية رابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان، قسم الأورام بجامعة الإسكندرية، والإتحاد الدولى لمكافحة السرطان وستتحدث الدكتورة نيفين حول "الحالة الراهنة وخارطة الطريق المقترحة".





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