صور.. إعدام أكثر من 20 طن بهارات وتوابل وياميش فاسد بالشرقية

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمدينة الزقازيق، يرافقه مراقبى الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، ومفتشى الأغذية بالإدارة الصحية بالزقازيق.





وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مخزن للعطارة وياميش رمضان، يعمل بدون ترخيص وبه نقص شديد فى الاشتراطات الصحية بالزقازيق، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المخزن لما يمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط وإعدام 20 طن بهارات وتوابل وياميش رمضان، حيث تم ضبط 14 طن و445 كجم عرقسوس، وفلفل أحمر مطحون، وملح، لسوء التخزين.

كما أسفرت الحملة عن إعدام 6 طن و35 كجم ملح وكمون وياميش ونشا، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتم سحب 6 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتحرير 3 محاضر جنح صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وفى إطار خطة مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق بمحافظة الشرقية، خاصة خلال هذه الأيام قبل استقبال شهر رمضان الكريم؛ للتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين.