مرفت عبدالعظيم تشارك فى احتفالية جامعة الفيوم بعيد الأم

جدة - نرمين السيد - شاركت الدكتورة مرفت عبدالعظيم، عضو مجلس النواب فى احتفالية جامعة الفيوم بعيد الأم، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة، وبحضور الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز.





وأكدت عبدالعظيم، أهمية دور الأم التى تربى وتنشئ أجيالا تنتمى للوطن وتصونه. كما أشارت عضو مجلس النواب، للأمهات اللواتى لم ينجبن لكنهن مارسن الأمومة بتجرد ومحبة لكل المجتمع. وشددت على ضرورة التصدى للمشكلات التى تواجه المرأة فى ملفات الزواج المبكر والتسرب من التعليم والختان وغيرها، مثمنة حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على مساندة المرأة المصرية وتمكينها. وفى ختام الحفل كرم رئيس الجامعة الدكتور مرفت عبدالعظيم وباقى الضيوف.

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