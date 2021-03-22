السيسي يوجه بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا مع شركة ألستوم الفرنسية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع شركة ألستوم وغيرها من الشركات الفرنسية، وذلك فى إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والخبرات الكبيرة للشركات الفرنسية فى كافة المجالات فى ضوء عملية التنمية الشاملة فى مصر وما يصاحبها من التطوير فى كافة أوجه البنية الأساسية.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم هنرى بوبار لافارج، رئيس مجموعة "ألستوم" الفرنسية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.
كما وجه الرئيس بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا فى إطار أى نشاط حالى أو مستقبلى مع شركة ألستوم الفرنسية، مع إنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين على التوازى للاستفادة من الخبرة الأجنبية فى نقل المعرفة
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