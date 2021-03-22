نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول برقم الجلوس عبر موقع وزارة...

صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول باستخدام رقم الجلوس للأمتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأنهي طلاب الصف الأول الثانوي أمتحانات الترم الأول في يوم الإثنين 8 مارس من الشهر الجاري ،وذلك بعد تأديت الأمتحانات إلكترونيا علي التأبلت في المدارس وسط إجراءات إحترازية من قبل وزارة التربية والتعليم.

ويوفر دوت الخليج الرابط الرسمي التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للحصول علي نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الجاري 2021 ، حيث يستطيع جميع طلاب أولي ثانوي الإستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم علي الإجراءات الإحترازية التي قامت بها في جميع مدارس المحافظات ،وذلك من أجل ضمان صحة الطلاب قبيل بداية الفصل الدراسي الثاني ، والتي من ضمنها قياس درجات الحرارة للطلاب ،وتوفير المعقمات والمطهرات ،مع عزل الطلاب المصابين في جميع المدراس.

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