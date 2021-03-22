بالخطوات .. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 عبر الحساب...

يترقب الطلاب وأولياء الأمور في حالة من القلق ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول ، حيث ستقوم وزارة التربية والتعليم بنشرها اليوم ،ومن خلال موقع دوت الخليج سنوفر لكم رابط الإستعلام عن نتيجة أولي ثانوي وكيفية الحصول علي النتيجة.

وقالت وزارة التربية والتعليم بأنها ستقوم بنشر نتيجة أولي ثانوي 2021 الترم الأول ،وذلك في مساء اليوم الإثنين الساعة 8 مساءاً عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

ووفرت الوزارة رابط خاصاً من أجل الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول ،وسنوفر لكم خلال هذا الموضوع رابط نتيجة أولي ثانوي الترم الأول 2021 ،والتي سنوفر لكم رابطها.

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