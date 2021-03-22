الآن نتيجة اولي ثانوي الترم الأول .. رابط نتيجة الصف الأول الثانوي...

وسط حالة من القلق الشديد من قبل طلاب أولي ثانوي يترقب الطلاب ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع بوابة الثانوية العامة ، حيث صرح الدكتور طارق شوقي بأن نتيجة الصف الأول الثانوي ستعلن اليوم الإثنين 22 مارس 2021 في الساعة الثامنة مساءاً.

ويوفر «دوت الخليج» عبر هذا الموضوع رابط الحصول علي نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الاول ،وذلك من خلال استخدام الرقم القومي وكود الطالب الذي يتكون من 14 رقم من خلال موقع بوابة الثانوية العامة وموقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

وتكثر عمليات البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة الثانوية العامة من أجل الحصول علي نتيجة الصف الأول الثانوي والتي ستعلن بعد قليل والتي سنوفر لكم رابط الاستعلام عن النتائج.

ونوهت الوزارة علي استخدام سرعة نت عالية والدخول أكثر من مرة من أجل تحميل رابط موقع النتيجة الخاصة بطلاب 1 ثانوي للحصول علي نتيجة الفصل الدراسي الأول.

للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 ( اضغط هنا )