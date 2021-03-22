المصريين الأحرار يعلن الجدول الزمنى وشروط الترشح لرئاسة الحزب

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وجاء ذلك بناءً على دعوة الدكتور عصام خليل فوزى، بصفته رئيس حزب المصريين الأحرار لانعقاد المؤتمر العام العادى للحزب والمقرر
انعقاده يوم الاربعاء الموافق 31/3/2021 بمقر الحزب الرئيسى الكائن ب 140 شارع العروبة – قسم النزهة – محافظة القاهرة، وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساءاً والمتضمنة انتخاب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا للحزب.
ولفت بيان الحزب، إلى أنه بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسى للحزب حددنا الجدول الزمنى بالمواعيد الإجرائية للعملية الانتخابية على النحو التالى :
تقديم طلبات الترشح شخصيا من الراغب فى الترشح لرئاسة الحزب ولعضوية الهيئة العليا، للجنة الانتخابات الداخلية للحزب بالمقر الرئيسى للحزب الكائن 140 شارع العروبة–النزهة، اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة مساءا.
3 أيام
فتح باب الترشح
من 23/3/2021
الى 25/3/2021
1
عرض كشوف أسماء المترشحين لرئاسة الحزب ولعضوية الهيئة العليا للحزب
يوم واحد
عرض الكشف المبدئى
26/3/2021
2
تقديم الطعون ضد المترشحين لرئاسة الحزب ولعضوية الهيئة العليا للحزب
يوم واحد
تقديم الطعون
27/3/2021
3
نظر الطعون والبت فيها
يوم واحد
نظر الطعون
28/3/2021
4
إعلان الكشوف النهائية للمترشحين لرئاسة الحزب ولعضوية الهيئة العليا للحزب
يوم واحد
الكشف النهائى
29/3/2021
5
الصمت الانتخابى
يوم واحد
الصمت الانتخابى
30/3/2021
6
إجراء العملية الانتخابية وإعلان النتيجة
يوم واحد
ميعاد العملية الانتخابية
31/3/2021
7
رئيس لجنة الانتخابات الداخلية لحزب المصريين الأحرار
رئيس اللجنة
المستشار / أحمد على جاد الرب
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