تعرف الآن على شروط مبادرة التمويل العقاري 2021 لمحدودي الدخل- البنك الأهلي المصري

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محمد سياف - ابو ظبي - يُقدم البنك الأهلي المصري شروط مبادرة التمويل العقاري 2021 لفئات محدودي الدخل وفق مبادرة البنك المركزي المصري لدعم هذه الفئات على تملك وحدة سكنية جديدة خاصة بهم، حيث تصل القيمة المالية للتمويل إلى نسبة 80% من سعر الوحدة مع دفع نسبة 20% بعائد 7% ويتم السداد على مدار 20 عاماً. شروط مبادرة التمويل العقاري 2021 لمحدودي الدخل: هناك عدة شروط قد أعلن عنها البنك الأهلي المصري ضمن مبادرة التمويل العقاري من البنك المركزي، لابد وأن تتوفر في المستفيد لكى يستحق الإستفادة من هذه المبادرة، وتتمثل فى الأنيق: عدم تملك المستفيد لأي وحدة سكنية ولو في حالة الميراث. أن لا يقل عمر المتقدم القرض العقاري عن 21 عاماً ميلادياً في تاريخ حصوله على التمويل، كما لا يتعدى 60 عاماً ميلادية لجميع العملاء في تاريخ انتهاء مدة التمويل، أو سن المعاش للموظفين في الحكومية. الحد الأقصى لمدة التمويل لا تتعدى 20 عامًا. تحدد القيمة المالية للوحدة السكنية، وكذلك قيمة الدخل الشهري من قبيل صندوق التمويل العقارى. يتم دفع 20% من ثمن الوحدة. أن تصل نسبة التمويل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية. يتم احتساب نسبة أعباء الدين بحد اقصى يصل إلي 40% من إجمالي الدخل الشهري. نسبة العائد: 7% متناقص. نسبة المصاريف والعمولات: لن يتم تحميل المتقدم أي مصاريف مالية لفتح الحساب، كما يكون الإستعلام مجانا. كما تكون وثيقة ااتأمين على الحياة أو العجز الكلي مجانية. كما لن يتم إحتساب عمولة سداد معجل، حيث سيتم رد فروقات الدعم بناء علي التعليمات الواردة في هذا الصدد. تصل نسبة عائد التأخير إلى 2% فقط على الأقساط مستحقة الدفع. المستندات والأوراق الأولية المطلوبة: صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

شهادة قيد للجنسين (ذكور- إناث).

إيصال مرافق بتاريخ حديث.

مستندات إثبات الدخل للمتقدم. ويعد من أهم شروط مبادرة التمويل العقاري 2021. قد يهمك أيضاً متابعة:

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