شيردن الشباب.. مشروع للتعاون الثقافى بين مصر وإيطاليا

جدة - نرمين السيد - "شيردن الشباب" عنوان المشروع الدولى الذى سينفذ فى شهرى سبتمبر وأكتوبر فى الإسكندرية بمصر، وجافوى - جزيرة سردينيا.

المبادرة بتمويل من برنامج +Erasmus وبمساهمة من منطقة سردينيا، ووزارة التعليم والتراث الثقافى والمعلومات والترفيه والرياض، وبلدية جافوى، وتهدف إلى تعزيز قدر أكبر من المقارنة والحوار بين ثقافات الأورومتوسط، وسيتم النقاش حول وثيقة الأخوة الإنسانية التى أطلقها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان.

ويتكون المشروع من تبادلين دوليين للشباب، الأول سيعقد فى الإسكندرية فى مصر على الأرجح فى سبتمبر 2021 على هامش الاحتفال باليوم العالمى للسلام، والثانى فى جافوى بجزيرة سردينيا فى أكتوبر 2021.

وسيشارك ثلاثون شابًا من سردينيا ومصر تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا ولديهم فرص جغرافية وثقافية واقتصادية أقل، شابان من ذوى الاحتياجات الخاصة ومرافقين لهم، وأربعة من قادة المجموعات الشبابية من كلا البلدين، تسعة وثلاثون مشارك ومشاركة من البلدين فى كل لقاء.

وسيتم إجراء العروض التقديمية والتقييم وأنشطة بناء الفريق والمناقشات المتنقلة حول مواضيع الحوار بين الثقافات وتدفقات الهجرة والمقابلات حول الصور النمطية وصنع - تحرير الفيديو والأمسيات متعددة الثقافات وورش الرسم الإبداعية والطهى والحرف اليدوية والموائد المستديرة بين المشاركين بالإسكندرية فى مصر، وكذلك عوامل تنشيط السياحة وزيارات إرشادية للمواقع الأثرية فى بارباجيا بسردينيا ومصر.

وستشمل إحدى الأنشطة المخطط لها أيضًا إنشاء "مسابقة Sherden Youth Photo Contest" مع تخصيص جائزتين فى كل بلد: الأولى، التى تقررها لجنة تحكيم من الجمعيات المشاركة، ستمنح للصورة التى حصلت على أكبر عدد من الإعجابات على Facebook وInstagram، والثانية، وهى لجنة تحكيم الجودة، سيصوت لها المشاركون الإيطاليين من سردينيا أثناء برنامج زيارتهم إلى مصر، والمشاركون المصريون أثناء زيارتهم سردينيا بإيطاليا، سيصوتون للصورة التى تمثل مفهوم الحوار بين الثقافات على أفضل وجه.

وزار الدكتورمصطفى عباس، رئيس جمعية عيون مصر، رئيس اتحاد الشباب الأورومتوسطى، جزيرة سردينيا فى الفترة 19 إلى 24 مارس 2021، وقام ممثلو الجمعيتين المصرية والإيطالية بالتخطيط لأنشطة المشروع المقرر تنفيذها خلال زيارة المشاركين المصريين بالتفصيل، وزاروا الأماكن التى سيتم فيها تنفيذ هذه الأنشطة بجزيرة سردينيا، والتقوا بمسؤولى بلدية Gavoi وكبار الخبراء فى مجال الحوار بين الثقافات والسياسيين وأعضاء البرلمان المحلى.

وأبرز اللقاءات كانت مع البروفسور جيوفانى أوغاس، مؤلف كتاب "شاردانا وسردينيا" والمدير التقنى والعلمى لمشروع "سردينيا نحو اليونسكو".

للمزيد من التفاصيل يمكن زياردة الموقع التالى:

https://www.gavoi.com/giovani-shardana-in-barbagia

ومن المقرر عقد الزيارة التخطيطية الثانية فى مصر بحضور كلوديا سيدا مديرة جمعية مالك الإيطالية فى الفترة 1 إلى 6 إبريل 2021، للتخطيط لأنشطة المشروع المقرر تنفيذها خلال زيارة المشاركين الإيطاليين إلى مصر بالتفصيل، وزيارة الأماكن التى سيتم فيها تنفيذ هذه الأنشطة بالإسكندرية، وعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين بوزارة الشباب والبرلمان المصرى والناشطين فى مجال الحوار بين الثقافات.